«Потому что так и надо»: Порошенко напомнил украинцам о «забытом» 23 февраля

Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей страны с тем, что они «забыли» про День защитника Отечества, сообщает РИА Новости. По словам главы Незалежной, отмена праздника 23 февраля помогает формировать «новую Украину».

— Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл. Почему? Потому что так и надо, — сказал Петр Порошенко.

В 2014 году Петр Порошенко отменил День защитника Отечества, который праздновался 23 февраля, и учредил вместо него 14 октября — День защитника Украины.

Ранее Пятый канал сообщал, что жалующийся на Путина Порошенко рассмешил пользователей сети. Лидер Незалежной расстроился из-за «отказа» российского коллеги разговаривать с ним по телефону.