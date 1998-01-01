«Плакса!» Жалующийся на Путина Порошенко рассмешил пользователей сети

Пользователи соцсетей подняли на смех президента Украины Петра Порошенко, который «обиделся» на якобы «отказ» российского лидера Владимира Путина разговаривать с ним по телефону.

По словам Порошенко, он пытался позвонить Путину после инцидента в Керченском проливе 25 ноября, когда российские пограничники задержали украинских моряков за нарушение границ территориальных вод и откровенные провокации в Азовском море, однако коллега не взял трубку.

— Ну, и плакса… — написал один из пользователей в Twitter.

— А зачем Путину тратить на тебя время? Какой смысл? — озадачился другой.

— Все последние заявления сводятся к одним жалобам, а впереди выборы… На что надеется этот плакальщик? — съязвил еще один комментатор.

Также пользователи вспомнили слова Владимира Путина во время обращения к Федеральному собранию, когда он заявил, что не будет общаться с политиками, которые поддерживают провокации США.

Ранее Пятый канал сообщал, что свою «обиду» Петр Порошенко высказал во время интервью американскому телеканалу.