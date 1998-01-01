Пятилетие кровавого переворота: случится ли «бракоразводный процесс» с Порошенко

В пятницу исполнилось пять лет со дня трагического и кровавого государственного переворота на Украине. Там это правда называют «революцией гiдности» (достоинства — перевод с украинского) и победой демократии. Хотя сами до сих пор не могут объяснить, зачем погибли ни в чем не повинные люди, из которых в итоге сделали мучеников Небесной сотни. Или почему после Майдана в стране началась война, а не мир и процветание? И где заветная евро интеграция со всеми радостями и сладостями? В сухом остатке — вооруженный конфликт в Донбассе, церковный раскол, обнищание украинцев, бегство из страны… Но сейчас об этом, разумеется, не говорят. В стране предвыборная компания. Порошенко нужен новый срок. Вот он и разыгрывает, ну, честно сказать, не пойми, чего. Судите сами — вот его выступление в минувший понедельник. Вспоминает те самые дни. Очень проникновенно, пробирает до слез, до мурашек.

— Возле фонтана была расположена цепь «Беркута», которая из помповых ружей стреляля в людей. Так началась кровавая страница нашей революции достоинства. Уже через 15 минут было 11 раненых. Все это происходило на моих глазах. Через полтора часа — трое погибших, которых мы пытались донести до Дома офицеров. Эти минуты, этот день я запомню на всю жизнь, — с театральными паузами в речи заявил Порошенко.

А вот кадры тех самых дней. Говорят, сами за себя. Как бы это мягко сказать. Ну… не бегал Петр Алексеевич под пулями. И не рисковал жизнью ради братьев из сотни, это тоже его прямая цитата. И ведь это не мы такие дотошные и предвзятые, нет. Речь Порошенко возмутила украинцев, которые действительно стояли на Майдане за перемены к лучшему, но были жесточайше обмануты. И грандиозный обман продолжается потому что, если Порошенко проиграет — ему конец. Все это знают. Потому ставки в этой гонке высоки как никогда. Виктор Черногуз о том, какой финал там всех ждет.

Тогда казалось, это брак по любви. Украина вела себя словно разборчивая невеста на выданье. Прошлый — Янукович уже надоел. А тут новые женихи. И все как на подбор.

— Поставим в президенты кого-то от народа, сейчас главное повалить эту коррумпированную власть, а потом найдем, за кого голосовать, — заявлял мужчина на Майдане.

И они, конечно, обещали Украине небо в алмазах. Особенно красноречив был тогда один кондитер. По фамилии Порошенко.

— Мы обеспечим, чтобы интересы страны, народа, интересы каждого стали главной ценностью государства, — кричал Порошенко.

Пройдет несколько лет и его возненавидят. Но это потом. В феврале 2014-го, как и положено, свадьба прошла, с песнями.

— Слава Украине, героям слава.

Очень быстро праздник обернулся трагедией.

На митингах сжигали солдат Внутренних войск и бойцов Беркута. Безоружные, они все же, пытались образумить и остановить толпу. 18-го февраля 2014-го профессор Николай Кузнецов с сыном попали под горячую руку спецназа. Эти фото сделали их одним из символов революции. Благодаря известности он мог бы пойти во власть, как многие герои Майдана, но совесть не позволила. Николай Юрьевич быстро понял, его, как и миллионы простых украинцев, просто использовали.

— Фактически все то, ради чего стояли Майдан было совершенно с моей точки зрения умышленно не случайно, а умышленно не то что не выполнено, а наоборот, те, кто пришел к власти, такой цели перед собой и не ставили, — рассказывает заведующий отделом института кибернетики имени Глушкова, член-корреспондент Академии наук Украины Николай Юрьевич Кузнецов.

Профессор, член украинской академии наук, за эти пять лет он с математической точность разложил для себя новых правителей Украины. Отличий от Януковича всего два: эти умеют говорить по-английски. И воровать в больших масштабах.

— Янукович не знал, сейчас бы он спросил, а разве так можно было…?

Но пять лет назад, конечно, так хотелось верить в будущее. Милые интеллигенты с правильными лицами не замечали первых тревожных звонков. Рядом с ними по Киеву маршировали откровенные нацисты. «Свобода*», «Правый Сектор*», «Азов*».

— Москалив на ножи, мы бандеровцы.

Этот новый курс тогда — пять лет назад скрепили надежно — кровью. Жажда власти со стороны вождей Майдана стоила жизни стоила сотням.

— Сама с ума сходишь от горя, стараешься не смотреть как плачет ребенок, не передать как было ужасно, — рассказывает вдова Андрея Цепуна Юлия.

Вот уже пятый год 20-го февраля она приходит к мемориалу Небесной сотни. В списке жертв Майдана имя и ее мужа. Андрей Цепун пропал, когда возвращался домой с блокпоста на въезде в Киев. Его тело обнаружили спустя сутки. Убийц не нашли до сих пор.

— Я не могу сказать, что у нас нет квалифицированных следователей, просто расследование затягивается, потому что это кому-то не выгодно.

Кто отдал приказ стрелять по митингующим и милиции это по-прежнему украинский секрет Полишинеля. Людей расстреливали как в тире, на этих кадрах видно — пуля попадает человеку в спину, стреляют со стороны Майдана.

Таких доказательств — десятки. Неизвестные снайперы в занятой майдановцами гостинице Украина. А на этих кадрах засветился будущий депутат Парасюк, он пропускает в отель людей с оружием. А вот уже Сергей Пашинский, один из самых активных революционеров 14-го, вывозит с майдана снайперскую винтовку.

Словно в банде уголовников — они повязаны кровью. От коменданта Майдана Парубия до Петра Порошенко. А значит, потерять власть для них — сроку подобно. Уже известно: в преддверии президентских выборов на Украине создана настоящая система по подкупу граждан.

— ЦИК решил больше чем на миллион человек увеличить реестр избирателей. Порошенко хочет использовать мертвые души и бросить за мертвые души бюллетени, — заявляет руководитель фракции «Батькивщина» в верховной раде Украины, кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко.

На этой неделе в городе Сумы задержали тех, кто подкупал граждан. Платили по 1000 гривен за голос в пользу Порошенко. Но дело было возбуждено, нет не против скупщиков, а против полицейских. Глава МВД Арсен Аваков за Юлию Тимошенко, прокуратура и СБУ — в кармане у Порошенко. Этот политический расклад ни для кого на Украине не секрет. А значит, столкновения между силовиками после выборов — вполне вероятный сценарий.

— На Украине и до событий 14 года было не столько важно показать результат, сколько его защитить, а после 14 года, когда правовая система полностью разрушена имеет результат тот, кто может его защитить, — поясняет политолог, медиатехнолог Констатин Долгов.

Социологи уверяют, пять лет для любого брака возраст критический. Судя по рейтингу Петра Порошенко, к расставанию с ним Украина уже готова. Главный вопрос, как пройдет бракоразводный процесс: мирно и под присмотром иностранных кураторов. Или случится новый Майдан. Как умеют, с кровью и человеческими жертвами.

* — запрещены в РФ.