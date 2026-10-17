Отец погибшего в Египте мальчика назвал возможную причину смерти сына

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 301 0

По мнению мужчины, трагедии можно было избежать, если бы линия электропередачи была оснащена защитным устройством, автоматически отключающим питание при утечке тока.

Гибель российского мальчика в Египте: отец рассказал о пробл

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

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Причиной смерти российского мальчика в египетском Шарм-эш-Шейхе, вероятнее всего, стало продолжительное воздействие электрического тока. Об этом ТАСС сообщил отец погибшего ребенка.

По словам мужчины, линия электропередачи, которая освещала территорию отеля, не была оборудована устройством защитного отключения. Собеседник агентства убежден, что наличие такой системы могло бы спасти жизнь его сыну.

«Он умер именно из-за того, что долго был под напряжением и сеть не отключилась», — подчеркнул отец мальчика.

Он также добавил, что сотрудники гостиницы начали оперативно устранять повреждения электропроводки сразу после трагедии в тот же вечер.

Ранее 5-tv.ru сообщал,  что российский школьник погиб от удара током во время отдыха в Шарм-эль-Шейхе. Еще один ребенок получил электротравму и был госпитализирован.  Происшествие случилось 14 октября возле бассейна одного из отелей. Подросток раскачивался на гамаке, а затем спрыгнул на траву и повредил высоковольтный кабель. 

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