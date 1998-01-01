Стала известна причина госпитализации Георгия Данелия

Известный советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия доставлен в больницу, в отделение реанимации с воспалением легких. Об этом ТАСС сообщила супруга народного артиста СССР Галина.

— Георгий Николаевич в больнице, у него воспаление легких, госпитализирован. Сейчас он в реанимации, — сказала она.

Однако супруга режиссера не уточнила, когда именно он был госпитализирован.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Данелия обратился к медикам с очень тяжелой одышкой. Врачи приняли решение о госпитализации.

Знаменитый кинорежиссер уже неоднократно жаловался на проблемы с легкими.

Георгий Данелия снял такие картины, как «Джентльмены удачи», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-Дза-Дза!».