Приказ не для всех. Правила посадки в самолет изменятся не везде

Новое правило, предполагающее посадку в самолет по электронным посадочным талонам, будет действовать не везде, а только в тех аэропортах, которые к этому готовы. Так разъяснили вступивший в силу 24 февраля приказ Минтранса в Союзе пассажиров России.

— Надо иметь в виду, что эти талоны будут использоваться только в тех аэропортах, которые к этому готовы. У них должна быть своя система учета предполетного досмотра, только в этом случае возможно использование посадочного талона в электронном виде, — сказал в интервью RT глава союза Кирилл Янков.

Он отметил, что обязательного требования установить такую систему аэропортам пока не выдвигается, поскольку, например, в северных регионах и на Дальнем Востоке остается еще много небольших аэропортов, которые и без того убыточны. Однако нововведение, по словам эксперта, сократит расход бумаги.

Ранее Пятый канал сообщал, что теперь во время онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, который можно будет использовать для прохода на борт воздушного судна наряду с бумажными, которые по-прежнему остаются в силе. О новой возможности авиакомпании обязаны сообщать своим клиентам заранее, в том числе на своем сайте.