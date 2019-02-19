Пассажиры в России смогут проходить в самолет по электронным посадочным талонам

Российские авиапассажиры получили право проходить в самолет по электронным посадочным талонам. Соответствующий приказ Минтранса РФ вступил в силу в воскресенье, 24 февраля. Об этом сообщают РИА Новости.

Согласно новым правилам, во время онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, который можно будет использовать для прохода на борт воздушного судна. О новой возможности авиакомпании обязаны сообщать своим клиентам заранее, в том числе, разместив соответствующую информацию на своем сайте.

Уточняется, что при этом в аэропортах РФ по-прежнему будут в силе самостоятельно распечанные билеты и талоны, продолжат выдавать и талоны на бумажном носителе.

Уже известно, что в уфимском аэропорту, московском «Домодедово», и аэропорту Сочи «Базэл Аэро» готовы обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам.

Ранее Пятый канал сообщал, что пассажиры смогут следить за своим багажом в аэропортах онлайн.