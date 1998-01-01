Мужчина открыл стрельбу из ружья по полицейским в Астраханской области

Неизвестный мужчина в воскресенье, 24 февраля, открыл стрельбу из ружья по полицейским в селе Бахтемир Астраханской области и тяжело ранил одного из них. Стражи порядка ликвидировали его ответным огнем, сообщили в областном Следственном управлении Следственного комитета РФ.

СК РФ

Местные жители сообщили в полицию, что по их населенному пункту разгуливает мужчина с ружьем. Прибывшие на место стражи порядка потребовали сдать оружие, однако он произвел в их сторону несколько выстрелов, и был ликвидирован ответным огнем.

Один из сотрудников полиции получил ранения в голову и грудную клетку — его состояние оценивается как критическое.

СК РФ

Уголовное дело возбуждено по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее Пятый канал рассказывал, что одной из жертв стрельбы в Башкирии стал майор полиции.