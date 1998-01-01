Одной из жертв стрельбы в Башкирии стал майор полиции

Сотрудник экспертного подразделения Отдела МВД России по Учалинскому району погиб от рук своего нетрезвого соседа, который устроил беспорядочную стрельбу из ружья. Майор полиции получил тяжелое огнестрельное ранение и умер по пути в больницу, несмотря на все усилия врачей.

Расправившись с полицейским 34-летний мужчина догнал свою супругу на улице, убил ее, а затем свел счеты с жизнью. Незадолго до этого он также расстрелял семейную пару, жившую по соседству. Женщина скончалась до приезда бригады скорой помощи, а ее муж получил ранение в руку и оказался в больнице.

На место ЧП выезжал Министр внутренних дел по Республике Башкортостан Роман Деев. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в Подмосковье школьница выстрелила себе лицо, делая селфи с пистолетом.