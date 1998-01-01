Одной из жертв стрельбы в Башкирии стал майор полиции

, 13:07 Интервью 236

Стали известны новые подробности трагедии, произошедшей в селе Учалы, утром 13 января. Глава МВД по Республике Башкортостан генерал-лейтенант полиции Роман Деев выезжал на место убийства трех человек.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Сотрудник экспертного подразделения Отдела МВД России по Учалинскому району погиб от рук своего нетрезвого соседа, который устроил беспорядочную стрельбу из ружья. Майор полиции получил тяжелое огнестрельное ранение и умер по пути в больницу, несмотря на все усилия врачей.

Расправившись с полицейским 34-летний мужчина догнал свою супругу на улице, убил ее, а затем свел счеты с жизнью. Незадолго до этого он также расстрелял семейную пару, жившую по соседству. Женщина скончалась до приезда бригады скорой помощи, а ее муж получил ранение в руку и оказался в больнице.

На место ЧП выезжал Министр внутренних дел по Республике Башкортостан Роман Деев. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в Подмосковье школьница выстрелила себе лицо, делая селфи с пистолетом.

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