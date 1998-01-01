«Что имеем, не храним»: Петербуржец забыл жену в маршрутке и объявил ее в розыск

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Мужчина запаниковал спустя четыре часа после «исчезновения» супруги.

Фото: © РИА Новости / Александр Кожохин

Житель Северной столицы в канун Дня защитника Отечества, вероятно, пребывал в раздумьях по поводу предстоящего праздника и запамятовал, что едет в маршрутке вместе со своей благоверной. Тем не менее, 46-летний мужчина вышел из микроавтобуса на нужной ему остановке, позабыв при этом разбудить свою задремавшую 40-летнюю супругу.

Спохватившись, он поспешил обратиться в полицию, сообщив, что она не выходит на связь на протяжении уже четырех часов.

Тем временем спящая женщина благополучно доехала до конечной остановки, где неожиданно для себя и проснулась.

Супруга дала о себе знать лишь утром 23 февраля, объяснив, что заснула в маршрутке, так как ее укачало, а затем она самостоятельно добиралась домой, видимо, пешком.

Ранее Пятый канал рассказывал о тайне исчезновения мужа племянницы Эммануила Виторгана и бывшей жены Марата Башарова — актрисы Екатерины Архаровой.

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