Убийц было пятеро: Житель Урала рассказал, кто мог расправиться с группой Дятлова

, 22:01 296

По словам мужчины, туристов насмерть забили дубинками люди в традиционных одеждах манси.

Фото: Perevaldyatlova.ru

Новая сенсационная версия появилась в деле о загадочной гибели группы Дятлова. Один из жителей северного Урала Алексей Команев, сославшись на рассказ своего дяди, заявил, что туристов насмерть забили дубинками люди в странных одеждах, пишет «Экономика сегодня».

По словам Команева, его родственник был охотником, и однажды стал случайным свидетелем страшной расправы. Уже начинались сумерки, как мужчина заметил странное зарево, пошел на этот свет и увидел пятерых человек, которые добивали дубинками лежащих на снегу людей.

— Дядя понял, что одна из жертв еще была живой, так как на удары человек реагировал криками и воплями. Вскоре он увидел и других лежащих на земле людей — на тот момент они уже были либо без сознания, либо мертвы. Дядя насчитал пять убивавших, они стояли вокруг своих жертв кругом, это было что-то организованное, — рассказал мужчина, цитируя слова своего дяди.

При этом одеты убийцы были в одежды, напоминающие национальные костюмы народа манси, который обитает в том регионе.

Охотник испугался и покинул место расправы над туристами. Расспросить его об этой истории невозможно, так как мужчины уже нет в живых. Вместе с тем, сам Команев прошел проверку на детекторе лжи, и аппаратура показала, что он говорил правду.

Ранее Пятый канал рассказывал, какие тайны хранит перевал Дятлова, на котором 60 лет назад трагически погибли девять туристов.

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