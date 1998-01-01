Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована с острым инфарктом

Народную актрису РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали с острым инфарктом. По информации Пятого канала, ей стало плохо в воскресенье вечером, 24 февраля. Сообщается, что артистка жаловалась на боли в груди, после этого ее экстренно доставили в больницу, где сейчас за ее жизнь борются врачи.

Лидия Федосеева-Шукшина является заслуженной и народной артисткой РСФСР. Она известна зрителям по ролям в таких фильмах, как «Двенадцать стульев», «Вам и не снилось», «Они сражались за Родину» и другим.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что 20 ноября 2018 года Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за продюсера Бари Алибасова. В середине февраля она угодила в больницу после семейной ссоры.