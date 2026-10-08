Удар украинских дронов по автобусу и фуре в Луганске: пострадали три человека

В результате удара ВСУ по автобусу и фуре в ЛНР пострадали три человека

В Луганске украинский дрон ударил по автобусу и грузовому автомобилю. В числе раненых три человека, среди них — ребенок. Об этом рассказал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в мессенджере МАКС.

«В разгар дня неонацисты ударили по городскому пассажирскому автобусу и проезжающей мимо фуре в восточной части Луганска», — написал Пасечник.

По предварительным данным, ребенка в тяжелом состоянии срочно отвезли в больницу. Остальным пострадавшим тоже оказали необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия продолжают работать специалисты.

«На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — добавил глава ЛНР.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мужчина погиб в результате атаки украинских БПЛА на Подмосковье. Трагедия произошла в микрорайоне Климовск городского округа Подольск Московской области. После удара также произошло возгорание трех машин, а также пострадали окна в многоквартирном доме по соседству.

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