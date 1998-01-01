Милонов назвал обращение Шнура в комиссию по этике «бесовским заговором»

Депутат Государственной думы (ГД) от «Единой России» Виталий Милонов назвал «бесовским заговором» обращение адвоката музыканта Сергея Шнурова в комиссию ГД по этике.

Причина обращения — несоблюдение со стороны нардепа Милонова этических норм в отношении музыканта Шнурова.

В качестве примеров юрист привел цитаты из ряда публикаций в СМИ, в которых Милонов называет творчество исполнителя «вредительским» и «ядом в городском колодце», а самого Шнурова — «бесовским запевалой», бескультурным человеком и алкоголиком.

— Что касается всех этих попыток меня как-то задеть и достать — уверен, что это настоящий бесовский заговор против меня, который они все сплели на ведьминой горбатой горе, — заявил Милонов РИА Новости.

Возможно, высказывание депутата снова станет причиной обращения адвоката Шнурова в комиссию — Милонов заявил, что «клипы и песни в стиле „Шнуров, водка, мат“ не являются искусством».

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Виталий Милонов назвал творчество Сергея Шнурова «нравственным сифилисом».