Милонов назвал обращение Шнура в комиссию по этике «бесовским заговором»

Депутат Государственной думы (ГД) от «Единой России» Виталий Милонов назвал «бесовским заговором» обращение адвоката музыканта Сергея Шнурова в комиссию ГД по этике.
Причина обращения — несоблюдение со стороны нардепа Милонова этических норм в отношении музыканта Шнурова.
В качестве примеров юрист привел цитаты из ряда публикаций в СМИ,
Возможно, высказывание депутата снова станет причиной обращения адвоката Шнурова в комиссию — Милонов заявил, что «клипы и песни в стиле „Шнуров, водка, мат“ не являются искусством».
Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Виталий Милонов назвал творчество Сергея Шнурова «нравственным сифилисом».