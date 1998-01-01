«Нравственный сифилис» — Милонов о запрете творчества Шнурова в России

, 18:13 Интервью 142

Депутат Государственной думы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов пояснил, чем опасны песни группы «Ленинград».

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев, Пятый канал

Петербургский депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал свою инициативу о запрете творчества Сергея Шнурова в России.

Парламентарий пояснил, что его не устраивает образ Санкт-Петербурга, который в песне группировки «Ленинград» пропагандируется в качестве столицы для «пьянки».

— Мы должны выбирать — либо дешевая пьянка, либо будущее страны. Петербуржцы, которые говорят про свой город «в Питере-пить», не являются больше наследниками великой имперской столицы, а обрекают наш город на бесславное существование в будущем, — заявил Милонов.

Депутат отметил, что у музыканта вместо творчества имеется «набор матерщины».

— Это патология, это нравственная патология, такой нравственный сифилис, который приводит к смерти, — сказал парламентарий.

Милонов добавил, что в данном случае «псевдоискусство» Шнурова является не «победой над натурой», а потакание низменным потребностям публики.

Ранее Пятый канал рассказывал о заочной полемике между музыкантом и политиком в начале 2019 года.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

19:11
«Это просто пиар» — друг рэпера Саши Скула о его «смерти»
19:01
«Женщина кричит»: Полыхает квартира в жилом доме в Ленинградской области
18:52
Видео: Прораб рассказал, как спасал людей во время обрушения в ИТМО
18:40
«Выгнать немедленно!» Жириновский припомнил Сергею Лазареву слова про Крым
18:27
«Это неприемлемо!» — жители блокадного Ленинграда о публикации в испанской газете
18:13
«Нравственный сифилис» — Милонов о запрете творчества Шнурова в России
18:07
Видео: «Дождь» в тоннеле зеленой ветки петербургского метрополитена
18:02
Глава Петербурга включен в состав Совета Безопасности РФ
17:55
В ЕС обозначили срок введения санкций из-за инцидента в Керченском проливе
17:38
Репортаж: Авторский способ очистки инсулина придумали петербургские ученые
17:30
Видео: Российский лимузин Aurus представили на выставке в ОАЭ
17:27
Видео: Испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград «Голубую дивизию»
17:14
В сети сообщили о смерти звезды Versus Саши Скула
16:59
Елена Беркова опубликовала фото с потенциальным избранником
16:56
«Памятуя былые времена»: зачем Великобритания «кричит» о российской угрозе
16:40
Запуск серийного производства самолета МС-21 перенесли из-за санкций США
16:34
Россияне смогут увидеть суперлуние в ночь на 19 февраля
16:25
Жилой комплекс на западе Москвы затопило кипятком
16:15
«Дети проснулись и плакали» — как Аршавин забрал внедорожник у жены
15:57
В сирийском Идлибе прогремели два взрыва — есть жертвы

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

12 февраля

Видео: Виталий Милонов не смог попасть в женское кафе в Петербурге

Где смотреть онлайн матч «Ливерпуль» — «Бавария» 19 февраля
Где смотреть онлайн матч «Лион» — «Барселона» 19 февраля
«Зенит» против «Фенербахче» — где посмотреть трансляцию матча онлайн
«Байер» против «Краснодара» — где посмотреть трансляцию матча онлайн

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал выиграл три премии Best experience marketing awards

Пятый канал выиграл в трех номинациях на премии Best experience marketing awards (BEMA-2018). Награждение прошло в субботу, 16 февраля.

5-tv.ru

Реклама