Петербургский депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал свою инициативу о запрете творчества Сергея Шнурова в России.

Парламентарий пояснил, что его не устраивает образ Санкт-Петербурга, который в песне группировки «Ленинград» пропагандируется в качестве столицы для «пьянки».

— Мы должны выбирать — либо дешевая пьянка, либо будущее страны. Петербуржцы, которые говорят про свой город «в Питере-пить», не являются больше наследниками великой имперской столицы, а обрекают наш город на бесславное существование в будущем, — заявил Милонов.

Депутат отметил, что у музыканта вместо творчества имеется «набор матерщины».

— Это патология, это нравственная патология, такой нравственный сифилис, который приводит к смерти, — сказал парламентарий.

Милонов добавил, что в данном случае «псевдоискусство» Шнурова является не «победой над натурой», а потакание низменным потребностям публики.

Ранее Пятый канал рассказывал о заочной полемике между музыкантом и политиком в начале 2019 года.