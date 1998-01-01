Пятый канал публикует эксклюзивное видео с места взрыва в Макеевке

Эксклюзивные кадры с места подрыва взрывного устройства, сработавшего сегодня 25 февраля в Макеевке, публикует Пятый канал. На видео можно видеть фрагменты автомобиля, в котором было заложено устройство.
Как сообщается, взрыв повредил автомобиль командира одного из подразделений МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Выживший офицер госпитализирован в Центральную городскую больницу. Сейчас его жизни ничто не угрожает.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что, по предварительным данным, взрывное устройство было изготовлено профессионалом.