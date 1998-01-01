В ДНР совершено покушение на командира подразделения МВД

В городе Макеевка в понедельник, 25 февраля, совершено покушение на руководителя подразделения МВД. Выжившего офицера госпитализировали в Центральную городскую больницу. В настоящий момент его жизни ничто не угрожает. Об сегодня, 25 февраля, сообщается в одном из Telegram-каналов.

По имеющейся информации, самодельное взрывное устройство, судя по всему, было изготовлено профессионалом.

На месте работают специалисты, выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются данные о пострадавших.

Город Макеевка расположен в непосредственной близости от столицы ДНР — Донецка. В настоящее время его население составляет более 380 тысяч человек.

На территории Макеевки находится шесть шахт и другие крупные промышленные предприятия.

Ранее Пятый канал рассказывал о том как в Донецке прогремели сразу три взрыва.