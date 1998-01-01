Сергей Шнуров объяснил, почему его адвокат обратился в комиссию Госдумы по этике после заявлений Виталия Милонова. Объяснил, как и полагается автору слов и музыки своих композиций, в стихах.

Мы пока не в Верхней Вольте,

Чтоб дубинами трясти.

Звали на дуэль? Извольте,

Для наглядной внятности.

Вы же власти и закона,

Представитель и лицо,

Но мандат или икона,

Не спасает наглецов.

Мы оружием же вашим,

Вас немножко ошарашим.

И на вашем же примере

Неизящном, невысоком.

Пусть другим, по крайней мере,

Он получится уроком.

Дни тяжелые настали

Для Милонова Витали.

Вот уже и не до глума,

Тут до исключенья вплоть.

Дума ведь от слова думать,

А не языком молоть. (Орфография и пунктуация автора сохранены — Прим.ред.).

Причина обращения адвоката Шнурова — нарушение этических норм со стороны народного избранника в адрес любимого народом музыканта.

В своем стихотворном послании к депутату Сергей Шнуров не исключает, что у Милонова, не задумывающегося прежде чем «языком молоть», могут возникнуть неприятности в нижней палате парламента РФ, название которой происходить от слова «думать».

Instagram @shnurovs

Адвокат лидера группировки «Ленинград» Константин Добрынин, привел фрагменты выражений Виталия Милонова в адрес Сергея Шнурова, опубликованные в некоторых СМИ.

Так, народный избранник называл творчество исполнителя «вредительским» и «ядом в городском колодце», а самого Шнурова — «бесовским запевалой», «бескультурным человеком» и «алкоголиком».

А само обращение защиты Шнурова в устах Милонова получило название «бесовского заговора», «сплетенного» против него «на ведьминой горбатой горе».

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Милонов сравнивал творчество Шнурова с «нравственным сифилисом».