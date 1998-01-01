«Дни тяжелые настали для Милонова Витали» — Шнур стихами ответил депутату

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Поэтический ответ на заявления несдержанного в выражениях народного избранника опубликовал художественный руководитель группировки «Ленинград».

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Сергей Шнуров объяснил, почему его адвокат обратился в комиссию Госдумы по этике после заявлений Виталия Милонова. Объяснил, как и полагается автору слов и музыки своих композиций, в стихах.

Мы пока не в Верхней Вольте,
Чтоб дубинами трясти.
Звали на дуэль? Извольте,
Для наглядной внятности.
Вы же власти и закона,
Представитель и лицо,
Но мандат или икона,
Не спасает наглецов.
Мы оружием же вашим,
Вас немножко ошарашим.
И на вашем же примере
Неизящном, невысоком.
Пусть другим, по крайней мере,
Он получится уроком.
Дни тяжелые настали
Для Милонова Витали.
Вот уже и не до глума,
Тут до исключенья вплоть.
Дума ведь от слова думать,
А не языком молоть. (Орфография и пунктуация автора сохранены — Прим.ред.).

Причина обращения адвоката Шнурова — нарушение этических норм со стороны народного избранника в адрес любимого народом музыканта.

В своем стихотворном послании к депутату Сергей Шнуров не исключает, что у Милонова, не задумывающегося прежде чем «языком молоть», могут возникнуть неприятности в нижней палате парламента РФ, название которой происходить от слова «думать».
Instagram @shnurovs

Адвокат лидера группировки «Ленинград» Константин Добрынин, привел фрагменты выражений Виталия Милонова в адрес Сергея Шнурова, опубликованные в некоторых СМИ.

Так, народный избранник называл творчество исполнителя «вредительским» и «ядом в городском колодце», а самого Шнурова — «бесовским запевалой», «бескультурным человеком» и «алкоголиком».

А само обращение защиты Шнурова в устах Милонова получило название «бесовского заговора», «сплетенного» против него «на ведьминой горбатой горе».

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Милонов сравнивал творчество Шнурова с «нравственным сифилисом».

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