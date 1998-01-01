«Никак не объяснял детям»: Константин Меладзе впервые рассказал о разводе с Сумм

Известный композитор и продюсер Константин Меладзе несколько лет прожил с моделью и юристом Яной Сумм. У пары родилось трое детей. Но как только в его жизнь ворвалась Вера Брежнева, семейное счастье рухнуло. Вместе с певицей он стал проводить много времени на работе и неожиданно для себя влюбился в звезду.

По словам супруги Меладзе, начиная с 2005 года, продюсер стал систематически изменять. Однако решение развестись пара приняла лишь в 2013-м.

В эфире программы «Vласть vs Vлащенко» композитор подробнее рассказал о своем разводе и признался, что не смог сообщить печальную новость детям. Неприятный разговор он переложил на плечи их матери.

— Я никак не объяснял детям причины развода, переложил все на плечи их мамы, это было тяжело, хотя они умные, поняли бы, — цитирует Меладзе Starhit.

Музыкант также подчеркнул, что «путешествие среди женщин закончено». Сейчас ему, кроме Веры, точно никто не нужен. Он рад, что певица вошла в его жизнь.

Бывшая супруга Меладзе Яна Сумм сейчас также счастлива в браке и не таит обид на музыканта. Она вышла замуж за бизнесмена и не возражает против встреч продюсера с детьми.

Ранее пятый канал рассказал, что Вера Брежнева разместила нежное фото с Константином Меладзе.