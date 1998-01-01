Прояснились обстоятельства нападения на директора школы в Москве

В деле о нападении на директора московской школы появились подробности. Пресс-служба ГУВД по Москве сообщает, что, по предварительным данным, нападавший был братом одной из воспитательниц детского сада, на которую жаловались родители.

После того как девушку перевели в другую группу, она пришла на беседу с Любовью Егоровой — директором образовательного учреждения в Южном Бутово. Пришедший с ней брат, по предварительным данным, принес с собой газовый ключ в пакете, которым ударил директора. Егорова получила рассечение и была доставлена в больницу, мужчину задержали правоохранительные органы.

По имеющейся информации, нападавший — Ростислав К., 1972 года рождения, его сестра — Альбина В., 1979 года рождения.

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