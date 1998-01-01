Шокирующие кадры: Подростки из саратовского поселка жестоко избили мальчика

В распоряжение Пятого канала попали шокирующие кадры подростковой жестокости: несколько парней предположительно из поселка Новые Бурасы Саратовской области толпой избивают мальчика, лежащего на снегу.

Подростки наносят беззащитному юноше удары руками и ногами, он пытается встать, но с криком падает. По предварительным данным, после нападения пострадавший молодой человек попал в реанимацию. О реакции правоохранительных органов на данный инцидент информации пока не поступало.

Ранее Пятый канал сообщал, что рэпер избил двоих фанатов «за назойливость» в Новокузнецке.