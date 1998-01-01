Лавров усомнился в интеллекте некоторых политиков в Вашингтоне

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Ранее президент РФ предостерег американских партнеров от конфронтации и предложил сначала «посчитать дальность и скорость российских систем оружия».

Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал сомнение по поводу интеллектуальных способностей некоторых представителей американского военно-политического истеблишмента. Так он прокомментировал призыв президента РФ Владимира Путина к властям США не предпринимать необдуманных шагов, которые могут привести к гонке вооружений.

— Мне уже очень трудно оценивать интеллектуальные способности некоторых членов американской элиты, о которых сказал президент, — сказал Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

20 февраля в Послании Федеральному собранию Путин призвал США предварительно посчитать дальность и скорость перспективных систем оружия РФ, прежде чем принимать решения.

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