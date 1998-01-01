Видео: Закредитованность россиян ограничат уже в этом году

, 6:34 Эфирная новость 49

Банки не смогут выдавать займы, если на их возврат люди будут направлять более половины своих доходов.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Россиян уже в этом году освободят от излишней кредитной нагрузки. От этом «Известиям» сообщили в комитете Госдумы по финансовому рынку. Банкам хотят запретить выдавать кредит, если на его погашение потенциальный заемщик будет тратить больше половины своей зарплаты.

Таким образом, авторы инициативы рассчитывают обезопасить людей, которые не учитывают риски. Новый закон касается не только потребительских займов, но и кредитных карт и ипотеки. В частности, под контроль планируют взять программы, когда банки выдают деньги без предоставления справки о доходах.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что бизнесмены призывают покупателей отказаться от банковских карт в пользу наличных.

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