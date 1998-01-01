Бизнесмены призывают покупателей отказаться от банковских карт в пользу наличных

, 3:17 Эфирная новость 121

Предприниматели хотят избежать банковской комиссии, которую приходится платить за обслуживание терминалов.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Российские бизнесмены придумали, как компенсировать траты на эквайринг — то есть процент, который они платят за обслуживание терминалов для банковских карт, ставка там от двух до пяти. Так вот они считают, что надо обложить дополнительным налогом покупателей. Приходишь с наличкой — одна цена, с пластиком — другая. Мы не будем даже рассуждать в глобальных терминах, что это уход от налогов, серые зарплаты, теневой бизнес. Но это неудобно, незаконно и это нарушает наши права потребителей.

В салоне по продаже электроники ни одного терминала для оплаты по пластиковым картам. И это в центре Северной столицы. Продавцы принимают только наличные. Говорят — все в интересах клиента.

— Если мы поставим, нам придется цены повышать на телефоны. А так у нас минимальные наценки идут.

— То есть из-за какой-то комиссии?

— Да, там платят комиссию от каждой транзакции. 3-5% от всей суммы

Чтобы избежать этой самой банковской комиссии торговцы на что только не идут. Чаще всего просто говорят «оборудование на ремонте».

Владельцы одной из пекарен Санкт-Петербурга пошли еще дальше. Нет, расплачиваться картами здесь никто не запрещает. Но на кассе, посетителей встречает вот такая вывеска: «Если оплата производится через терминал, то к стоимости товара прибавляется 2%».

Увидев съемочную группу, продавец сразу прячет объявление. И на разговор идет неохотно. Мол, это не он такой крохобор, а банки.

— Это вообще, как бы банки, снимают с нас за каждую операцию по 2%, даже 2,5. Если поднять цены полностью, то должно получиться дороже, — говорит продавец.

Та же картина в кондитерской Тюмени. Предприниматели призвали покупателей: не хотите платить банкам — платите налом.

— В конечном счете потребитель платит. Сто тысяч в месяц отдаем банкам только за то, что вот у нас стоят эти терминалы. Главное для меня порядочность, честность, правдивость и справедливость, — признается руководитель кондитерской фабрики Игорь Либерман.

Еще один способ выманить у покупателя наличные — скидки. Минус 2% за свои товары предлагают на московском сайте по продаже вегетарианской еды. Столько же готовы скинуть строители из Иваново. 3% дарят тренеры одного из столичных фитнес-клубов. Только несите ваши денежки. Но покупателям это неудобно.

— Сейчас многие работодатели зачисляют зарплату на карту. Поэтому всегда есть карта, я вообще всегда с телефона плачу. У меня налички вообще не бывает. Редко бывает, — говорит покупатель.

Скидками пытаются прикрыть свою нечистоплотность и в рознице. Даже в оружейном магазине предлагают сэкономить целых 5% если дадите наличку. Идем туда вместе с юристом.

— Почему у вас кредиткой дороже, чем наличными?

— Не могу знать — распоряжение руководства.

— Ну вы объясните своему руководству, что есть статья 16.1 закона о защите прав потребителей, которая говорит о том, что недопустимо устанавливать какие-либо цены на оплату наличными и карточкой.

Неужели торговцы решили жить без банков? Юристы в это не верят. Все-таки дело в жадности — уверены они. И нежелании легализовать свои доходы.

— Какая забота о потребителях, да? Прежде всего, они заботятся о самих себе. Это первый признак возможного ухода от налогов, — считает юрист Юрий Новолодский.

Но даже если банки уменьшат процент за пластик, покупатель не выиграет — бизнесмены не будут работать себе в убыток.

— Снижение, ну, например, в 10 раз, как в Европе, издержек на эквайринг — не снизило бы у нас цены в конечных магазинах по ритейлу, — убежден директор института цифровой экономики СПбГЭУ Денис Горулев.

Центробанк призвал платежные системы договориться о снижении комиссии. Тогда оправдывать переход на нал предпринимателям станет куда сложнее.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что власти ОАЭ простят своим гражданам почти 100 миллионов долларов долгов.

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