Предприниматели хотят сделать ставку на гастрономический туризм в России

Сделать гастрономический туризм одним из приоритетных в России предлагает Ассоциация культурно-гастрономического туризма. Как сообщает РИА Новости, свои идеи организация изложила в письме главе Минэкономразвития РФ Максиму Орешкину.

Ассоциация предлагает дополнить разрабатываемую в настоящее время федеральную целевую программу развития туризма в России на 2019–2025 годы. Сейчас в документе выделены пять приоритетных направлений туризма: культурно-познавательный, активный, оздоровительный, круизный и экологический. Предлагается добавить еще шестой — гастрономический.

— Для интеграции с глобальным рынком туристических услуг ассоциация предложила пост гастрономического посла России ряду мировых знаменитостей, высоко оценивающих русскую кухню. На исследовательской стадии сейчас находятся составления перечня гастробрендов для рассмотрения ЮНЕСКО с целью включения их в список нематериального культурного наследия человечества, — приводит агентство текст письма.

По мнению авторов идеи, гастротуризм сможет отрыть Россию иностранным гостям с новых позиций в непростой период международной напряженности и изменить восприятие культурно-исторического «ментального кода» россиян за рубежом.

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