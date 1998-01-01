Певица Ариана Гранде стала самой популярной женщиной в Instagram

Американская музыкальная исполнительница Ариана Гранде стала самой популярной женщиной в приложении для обмена фотографиями и видеозаписями под названием Instagram. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, в понедельник, 25 февраля, Гранде обогнала свою коллегу по сцене Селену Гомес, у которой было больше всего подписчиков с октября 2018 года. Ариана Гранде, на которую подписаны 146,286,173 фаната, обошла Селену Гомес с 146,267,801 подписчиком.

Тем не менее, лидером по числу подписчиков в Instagram по-прежнему остается португальский профессиональный футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду.

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