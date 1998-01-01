«Больной человек»: Игорь Костолевский рассказал правду о своем сыне

Народный артист РФ Игорь Костолевский счастлив в браке с гражданкой Франции Консуэло де Авиланд. В этой семье у актера детей нет. Однако у актера есть сын Алексей от предыдущего брака с актрисой Еленой Романовой.

Молодой человек в 16 лет поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), после постигал режиссерскую профессию в Голливуде, ему прочили блестящее будущее.

Однако в какой-то момент Алексей Костолевский заявил, что уверовал в Бога и стал записывать проповеди, в которых призывал всех покаяться и отступиться от пути в ад. Позже, он вышел с проповедью на улицы Москвы. По утверждению Алексея, он видел Бога — сам Господь являлся ему в 2015 году и был с ним в течение недели. Об этом пишет издание Дни.ру.

Мать Алексея — Елена Романова, во всем поддерживает сына. По ее словам, вера пришла к ее ребенку во время пребывания в США.

— Там ведь молодцы люди — они это распространяют. Молодым людям дают проповедовать с мегафоном Евангелие. Алеша приобщился к ним и, вернувшись в Россию, тоже попробовал. Но у нас люди воспринимают это в штыки, — пожаловалась изданию «Экспресс-газета» Елена Романова.

Алексей с матерью живут на зарплату, которую ей платит театр, в котором она не выходит на сцену уже более 15 лет. Денежное содержание Елене Романовой руководство театра оставило по просьбе Игоря Костолевского. Как признается актер, его сын болен и он не может на него повлиять. Периодически Алексей поступает в психдиспансер, но, как рассказал Игорь Костолевский, молодой человек лекарства принимать, оказывается. После выписки Алексей снова берет в руки мегафон и идет на улицу. Проповедовать.

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