Видео: Космонавта Овчинина и автронавтов Хейга и Кук проводили на Байконур

В Звездном городке во вторник, 26 февраля, проводили экипаж «Союза МС-12». Российский космонавт Алексей Овчинин, американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кук отправляются на Байконур для предстартовой подготовки.

На прошлой неделе экипаж уже прошел комплексные экзамены, которые показали, что космонавты к полету готовы. Запуск «Союза МС-12» запланирован на 14 марта.

Для Овчинина и Хейга это будет уже вторая попытка отправиться на орбиту — в октябре прошлого года старт «Союза» был неудачным.

Готовятся к приему нового экипажа и на борту Международной космической станции (МКС). Орбиту МКС сегодня скорректировали, она стала выше.

Сейчас расстояние от Земли до МКС — 408,5 километров. «Союз» доставит космонавтов до станции примерно за шесть часов.

Ранее Пятый канал рассказывал о первой, неудачной, попытке Овчинина и Хейга отправиться в космос. Почти сразу после старта произошел сбой и экипаж аварийно вернулся на Землю.