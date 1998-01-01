Шнуров вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре

Общественный совет при комитете Госдумы по культуре расширил состав. Его членами стали лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и дрессировщик Эдгард Запашный, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу думского комитета.

— Общественный совет при думском комитете по культуре прирастает новыми именами. Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре. Рада, что и Сергей (Шнуров — прим.ред.) увидел для себя здесь любопытную перспективу. Ждем дежурных атак с флангов. Левые, правые, крайние либералы, ультраконсерваторы, кричите быстрее! Нам надо расширяться дальше, — цитирует агентство главу комитета Елену Ямпольскую.

Первый состав общественного совета был учреждён в январе 2019 года. Тогда в его состав вошли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководитель киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров, музыкант Андрей Макаревич и другие известные деятели культурной и общественной сфер.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Сергей Шнуров объяснил, почему его адвокат обратился в комиссию Госдумы по этике после заявлений депутата Виталия Милонова. Объяснил, как и полагается автору слов и музыки своих композиций, в стихах.