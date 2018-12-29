Кинорежиссера Марлена Хуциева выписали из больницы

Народный артист СССР кинорежиссер Марлен Хуциев выписан из больницы. Об этом во вторник, 26 февраля, агентству РИА Новости сообщили в Гильдии кинорежиссеров РФ со ссылкой на информацию, полученную от сына Хуциева.

Марлен Хуциев с супругой были госпитализированы накануне Нового года. Как пояснили в Союзе кинематографистов РФ, для прохождения профилактического обследования.

4 января супруга 93-летнего кинорежиссера скончалась в больнице. Марлен Мартынович до настоящего времени находился в реабилитационном центре.

Марлен Хуциев — классик советского кинематографа, снявший культовые фильмы XX века: «Застава Ильича» («Мне 20 лет»), «Июльский дождь», «Весна на Заречной улице», вошедшие в «золотой фонд» отечественного кино.

Ранее Пятый канал рассказывал о госпитализации Марлена Хуциева.