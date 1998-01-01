Марлен Хуциев с супругой госпитализированы в тяжелом состоянии в Москве

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Известного кинорежиссера вместе с женой увезли в одну из столичных клиник.

Фото: ТАСС/ Сергей Васильев

Известный российский кинорежиссер 93-летний Марлен Хуциев госпитализирован в одну из столичных клиник вместе с супругой Ириной Соловьевой.

Как стало известно Пятому каналу, народный артист СССР категорически отказывался ехать в больницу один и медикам пришлось везти обоих супругов.

Они находятся в одной палате. В данный момент их обследуют медики.

Их состояние оценивается как тяжелое.

Марлен Мартынович Хуциев родился в Тифлисе (Тбилиси — Прим.ред.) 4 октября 1925 года. В 1953–1958 годах работал режиссером на Одесской киностудии, с 1959 года — на киностудии имени Горького, с 1965 года — на киностудии «Мосфильм».

Российскому зрителю известен работой над картинами: «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Застава Ильича» и другими.

С 1978 года руководил мастерской режиссуры художественного кино во ВГИКе. С 1987 года — заведующий кафедрой режиссуры художественного фильма ВГИКа, профессор. В августе 2009 года под сильным давлением режиссёр был вынужден подписать заявление с просьбой об отставке с этого поста.

19 декабря 2008 года был избран председателем Союза кинематографистов России. 17 марта 2009 года Пресненский суд Москвы признал итоги VII съезда СК, на котором Хуциев был избран председателем, незаконными. Это решение было оспорено в суде.

Имя Марлен является акронимом и означает «Маркс, Ленин».

Ранее Пятый канал сообщал о госпитализации Сергея Юрского.

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