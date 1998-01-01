Два человека погибли после падения автокрана на стройке в Кемерово

Два человека погибли в результате падения автомобильного крана в Кемерово, сообщает Интерфакс. Инцидент произошел во вторник, 26 февраля, на строительной площадке жилого комплекса «Южный».

— Около 17.00 (13.00 по московскому времени — прим. ред.) опрокинулся автокран, на котором находились четыре человека. Один не пострадал, двое погибли, еще один мужчина травмирован, — сообщил собеседник агентства.

Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.

Ранее Пятый канал сообщал, что на строительной площадке в Самаре упал башенный кран. Многотонная конструкция рухнула на припаркованные машины.