Эксперт рассказал, почему Порошенко не пустил на выборы наблюдателей из РФ

, 16:39 Эксклюзивное интервью 10

Решение о новом законе, подписанном президентом Украины, согласно которому наблюдатели из РФ не допускаются на выборы, в эксклюзивном интервью Пятому каналу прокомментировал политолог Сергей Михеев.

Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Политолог Сергей Михеев рассказал, о причинах, побудивших президента Порошенко подписать закон, запрещающий российским наблюдателям присутствовать на открытых и демократических выборах, проводимых в свободной демократической стране, которой считает себя Украина.

— Запрещает, потому что боится. Что будут выявлены фальсификации и нарушения в ходе избирательной компании. Пускать будут только тех, кто будет подписываться под победой Порошенко и под тем, что выборы на Украине самые демократические, — заявил политолог.

По его мнению, подобное решение, нарушает международное право и все нормы, которые подписывала в том числе и Украина в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Но сама организация не спешит реагировать на вопиющее нарушение властями Незалежной норм и правил демократии. Потому что не хочет, уверен Михеев.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что во вторник, 26 февраля, президент Украины в очередной раз назвал Россию «страной-агрессором», и своим новым законом запретил присутствовать на президентских выборах, намеченных на 31 марта 2019 года, наблюдателям из РФ.

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