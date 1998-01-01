Президент Украины Петр Порошенко в нарушение всех международных норм во вторник, 26 февраля, подписал закон о запрете присутствия на выборах в Незалежной наблюдателей из России. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

— Президент подписал закон, который запрещает представителям страны-агрессора быть наблюдателями на выборах на Украине, — говорится в сообщении.

Ранее данный документ был принят Верховной радой. Закон вступает в силу на следующий день после публикации в официальной прессе.

Как сообщает РИА Новости, директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир заявляла СМИ, чт оподобное поведение со стороны Украины является беспрецендентным и противоречит обязательствам государств, входящих в организацию.

Ранее России удалось заблокировать так вовремя возникшую в ОБСЕ рекомендацию, согласно которой страны могут отказывать в наблюдении за процессом выборов представителям других стран в случае конфликта интересов.