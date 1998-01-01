Александр Беглов выразил соболезнования по поводу смерти поэта Глеба Горбовского

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов отозвался на смерть Глеба Горбовского. Градоначальник отметил, что своим творчеством поэт внес значительный вклад в культурный фонд отечественной литературы. Беглов также добавил, что поэтический талант Горбовского соразмерен с выдающимися мастерами русской словесности.

Слова градоначальника приводит пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

— Ушел из жизни выдающийся российский, петербургский поэт и прозаик. Его произведения стали неотъемлемой частью золотого фонда отечественной литературы, прославили петербургскую школу поэзии.

Глеб Горбовский родился в 1931-м, часть детства провел в детских домах. Оказался в колонии для несовершеннолетних, откуда сбежал к отцу. В армии служил в строительном батальоне, после которого поступил в ленинградский техникум, но был отчислен.

Стихи Горбовский начал писать в 16-летнем возрасте. Автор известных поэтических сборников «Поиск тепла», «Падший ангел» и «Косые сучья». В 1984-м получил государственную премию имени Максима Горького.

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