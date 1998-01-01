Александр Беглов выразил соболезнования по поводу смерти поэта Глеба Горбовского

, 18:50 67

Сегодня, 26 февраля, на 88-м году жизни скончался выдающийся представитель петербургской поэтической школы.

Фото: Literratura.org

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов отозвался на смерть Глеба Горбовского. Градоначальник отметил, что своим творчеством поэт внес значительный вклад в культурный фонд отечественной литературы. Беглов также добавил, что поэтический талант Горбовского соразмерен с выдающимися мастерами русской словесности.

Слова градоначальника приводит пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

— Ушел из жизни выдающийся российский, петербургский поэт и прозаик. Его произведения стали неотъемлемой частью золотого фонда отечественной литературы, прославили петербургскую школу поэзии.

Глеб Горбовский родился в 1931-м, часть детства провел в детских домах. Оказался в колонии для несовершеннолетних, откуда сбежал к отцу. В армии служил в строительном батальоне, после которого поступил в ленинградский техникум, но был отчислен.

Стихи Горбовский начал писать в 16-летнем возрасте. Автор известных поэтических сборников «Поиск тепла», «Падший ангел» и «Косые сучья». В 1984-м получил государственную премию имени Максима Горького.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава города почтил память защитников Ленинграда.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

19:44
«Сама себя не узнаю»: Анна Семенович сменила имидж — фото
19:24
Грачевский обратился к врачам после падения на даче
19:15
Непобедимый боец UFC усомнился в шарообразности Земли
19:06
В Германии школьников учат пить пиво на специальном уроке — родители протестуют
18:59
По следам группы Дятлова — туристы из УФУ отправились в экстремальный поход
18:54
Офицер ФСБ приговорен к 22 годам тюрьмы по делу о госизмене — видео
18:50
Александр Беглов выразил соболезнования по поводу смерти поэта Глеба Горбовского
18:44
Британский дипломат опроверг слухи о смерти Скрипалей
18:37
ВВС Индии разбомбили базу террористов в Пакистане
18:30
Идов о последнем альбоме Face: «Слушать практически невозможно»
18:21
У Павла Грудинина отобрали мандат депутата
18:09
Ситуацию с религиозным конфликтом на Украине в РПЦ признали критической
18:01
Видео: Автобус с детьми попал в ДТП в Казахстане — погибли трое взрослых
17:57
Отказ от «безнала» — мошенничество или технические неполадки
17:48
Видео из петербургской школы, где якобы установили камеры в туалетах
17:43
В Приморье сообщили о попадании метеорита в российский корабль — ученые сомневаются
17:26
Жительница Барнаула добилась сноса спортивной площадки. Ее раздражал стук мяча
17:24
Видео: бизнес-джет Gulfstream эвакуируют с ВПП в Шереметьево
17:19
Видео: Огромный российский триколор развернули на льду Байкала
17:10
Герман Греф: «Мы теряли миллиарды рублей из-за искусственного интеллекта»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Свои»: Пятый канал снова запускает народный онлайн-кастинг! Мы ищем таланты!

Недавно стартовали съемки третьего сезона культового сериала «Свои»! Это значит, что скоро появятся новые герои, новые роли, а Пятый канал станет еще ближе и роднее.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама