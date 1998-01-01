Не стало поэта и прозаика Глеба Горбовского

Ушел из жизни Глеб Горбовский — российский поэт и прозаик. Мужчина скончался в Санкт-Петербурге во вторник, 26 февраля, в возрасте 87 лет. Информацию о смерти подтвердили в «Литературной газете».

— Совсем недавно на наших страницах отмечалось его 85-летие, но время, увы, неумолимо. «Литературная Газета» выражает соболезнование семье и близким покойного, — говорится на сайте издания.

Глеб Горбовский стал автором поэтических сборников «Поиск тепла», «Падший ангел», «Косые сучья». Перу поэта принадлежат стихотворения «Художнику-модернисту» и «В коммуналке», повесть «Первые проталины». В 1984 году Горбовский стал лауреатом Государственной премии РСФСР имени Максима Горького.

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