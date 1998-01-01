Грачевский обратился к врачам после падения на даче

Режиссер и создатель любимого всеми с детства киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский в воскресенье, 24 февраля, был вынужден обратиться к медикам после неудачного падения на своей подмосковной даче. Об этом сообщает «360» сообщил со ссылкой на источник.

По данным издания, режиссеру диагностировали травму плеча. От госпитализации он отказался.

Пятый канал обратился к Грачевскому за комментарием. Деятель культуры поспешил нас успокоить, что ничего страшного не произошло. С ним все в порядке и посетовал на тот факт, что эта информация стала достоянием общественности.

Два года назад известный режиссер связал себя узами брака с Екатериной Белоцерковской. Свадьбу гуляли в Подмосковье в окружении близких друзей. Пятый канал публиковал видео семейного праздника.