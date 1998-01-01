Грачевский обратился к врачам после падения на даче

, 19:24 Интервью 25

Создатель любимого всеми «Ералаша», по предварительной информации, повредил плечо.

Режиссер и создатель любимого всеми с детства киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский в воскресенье, 24 февраля, был вынужден обратиться к медикам после неудачного падения на своей подмосковной даче. Об этом сообщает «360» сообщил со ссылкой на источник.

По данным издания, режиссеру диагностировали травму плеча. От госпитализации он отказался. 

Пятый канал обратился к Грачевскому за комментарием. Деятель культуры поспешил нас успокоить, что ничего страшного не произошло. С ним все в порядке и посетовал на тот факт, что эта информация стала достоянием общественности.

Два года назад известный режиссер связал себя узами брака с Екатериной Белоцерковской. Свадьбу гуляли в Подмосковье в окружении близких друзей. Пятый канал публиковал видео семейного праздника

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

19:44
«Сама себя не узнаю»: Анна Семенович сменила имидж — фото
19:24
Грачевский обратился к врачам после падения на даче
19:15
Непобедимый боец UFC усомнился в шарообразности Земли
19:06
В Германии школьников учат пить пиво на специальном уроке — родители протестуют
18:59
По следам группы Дятлова — туристы из УФУ отправились в экстремальный поход
18:54
Офицер ФСБ приговорен к 22 годам тюрьмы по делу о госизмене — видео
18:50
Александр Беглов выразил соболезнования по поводу смерти поэта Глеба Горбовского
18:44
Британский дипломат опроверг слухи о смерти Скрипалей
18:37
ВВС Индии разбомбили базу террористов в Пакистане
18:30
Идов о последнем альбоме Face: «Слушать практически невозможно»
18:21
У Павла Грудинина отобрали мандат депутата
18:09
Ситуацию с религиозным конфликтом на Украине в РПЦ признали критической
18:01
Видео: Автобус с детьми попал в ДТП в Казахстане — погибли трое взрослых
17:57
Отказ от «безнала» — мошенничество или технические неполадки
17:48
Видео из петербургской школы, где якобы установили камеры в туалетах
17:43
В Приморье сообщили о попадании метеорита в российский корабль — ученые сомневаются
17:26
Жительница Барнаула добилась сноса спортивной площадки. Ее раздражал стук мяча
17:24
Видео: бизнес-джет Gulfstream эвакуируют с ВПП в Шереметьево
17:19
Видео: Огромный российский триколор развернули на льду Байкала
17:10
Герман Греф: «Мы теряли миллиарды рублей из-за искусственного интеллекта»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Свои»: Пятый канал снова запускает народный онлайн-кастинг! Мы ищем таланты!

Недавно стартовали съемки третьего сезона культового сериала «Свои»! Это значит, что скоро появятся новые герои, новые роли, а Пятый канал станет еще ближе и роднее.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама