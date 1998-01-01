«Природная аристократка»: кутюрье Сергей Васильев об Ольге Пантюшенковой

, 21:34 Фото 87

Модельер опубликовал в социальных сетях свои воспоминания об умершей супермодели.

Фото: Instagram @woman_ru

Российский кутюрье Сергей Васильев поделился воспоминаниями об Ольге Пантюшенковой. О том, какой ему запомнилась знаменитая супермодель, мужчина рассказал на свой странице в Facebook.

— Мне посчастливилось знать Олю. Работать с ней было большим счастьем! Оля от природы необыкновенно артистична, когда она входила в образ и начинала позировать перед камерой, все замирали и цепенели от происходящего действа, пространство студии наполнялось каким-то мощным эфиром, светом! — написал кутюрье.

Васильев отметил, что мировой славой Ольга обязана не только своей красоте. Одной из лучших моделей планеты ее сделали «природный аристократизм и духовная наполненность». Такой высокий статус подтверждается и громкими именами модельеров, с которыми работала женщина — Ив Сен-Лоран, Джанфранко Ферре, Тьерри Мюглер. Но в родной России, сокрушается кутюрье, «не ценят и не особо вспоминают» Пантюшенкову.

— Ведь Олю все в мире воспринимали как Русскую модель, как посланника Русской красоты родом из Санкт-Петербурга! Всегда буду помнить Олины обаяние, утонченность, неземную женственность, оторванность от происходящего, она словно пролетала над мирской суетой и откуда-то сверху смотрела на этот реальный и порой безжалостный мир! — поделился Васильев.

К публикации он прикрепил несколько кадров с одной их фотосессий Ольги — в образе молодой Марлен Дитрих. По словам кутюрье, модель так точно вошла в образ, что собравшаяся команда на какое-то время поверила, что в павильон вошла настоящая Дитрих.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что российская супермодель Ольга Пантюшенкова скончалась 6 февраля на 45-м году жизни.

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