Где лучшие тусовки? Краснодарцы устроили давку на раздаче бесплатных бургеров от Тимати

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Промо-акция Black Star Burger не обошлась без инцидентов в столице Кубани.

Фото, видео: www.globallookpress.com, YouTube / Кубанские новости

В Краснодаре желающие попробовать бесплатные бургеры от Тимати устроили давку, сообщает портал «Кубанские новости».

Несколько сотен жителей города выстроились в огромную очередь на площади перед сценой, на которой готовили фирменные бутерброды. Организаторам промо-акции даже пришлось отложить начало мероприятия и уговаривать людей отступить. Данные о пострадавших пока не поступали.

Ранее Пятый канал рассказывал о ЧП в ресторане Тимати на Урале. В заведении якобы разбили стекло, однако многие сочли это рекламным ходом. Позже фотографию с места инцидента и вовсе удалили из социальных сетей.

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