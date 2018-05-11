Где лучшие тусовки? Краснодарцы устроили давку на раздаче бесплатных бургеров от Тимати

В Краснодаре желающие попробовать бесплатные бургеры от Тимати устроили давку, сообщает портал «Кубанские новости».

Несколько сотен жителей города выстроились в огромную очередь на площади перед сценой, на которой готовили фирменные бутерброды. Организаторам промо-акции даже пришлось отложить начало мероприятия и уговаривать людей отступить. Данные о пострадавших пока не поступали.

Ранее Пятый канал рассказывал о ЧП в ресторане Тимати на Урале. В заведении якобы разбили стекло, однако многие сочли это рекламным ходом. Позже фотографию с места инцидента и вовсе удалили из социальных сетей.