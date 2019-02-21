В Black Star Burger на Урале перед приездом Тимати случилось ЧП

В Black Star Burger в Екатеринбурге произошло ЧП — за несколько часов до официального открытия и приезда Тимати, в бургерной разбилось стекло, сообщает URA.RU. По неподтвержденным данным, разбитое стекло — дополнительный рекламный ход. Представители ресторана комментировать ситуацию отказались.
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21 февраля Тимати в своем Instagram анонсировал открытие Black Star Burger в Екатеринбурге, на которое он прилетит лично. По традиции, в этот день всех посетителей ждет бесплатная еда.
Ранее Пятый канал сообщал, что подругу Тимати заподозрили в беременности.