В Black Star Burger на Урале перед приездом Тимати случилось ЧП

В Black Star Burger в Екатеринбурге произошло ЧП — за несколько часов до официального открытия и приезда Тимати, в бургерной разбилось стекло, сообщает URA.RU. По неподтвержденным данным, разбитое стекло — дополнительный рекламный ход. Представители ресторана комментировать ситуацию отказались.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Black Star (@timatiofficial) 20 Фев 2019 в 11:53 PST

21 февраля Тимати в своем Instagram анонсировал открытие Black Star Burger в Екатеринбурге, на которое он прилетит лично. По традиции, в этот день всех посетителей ждет бесплатная еда.

Ранее Пятый канал сообщал, что подругу Тимати заподозрили в беременности.