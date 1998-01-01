Один человек погиб, еще десятки — находятся под завалами на индонезийском острове Сулавеси в результате схода оползня. Трагедия произошла в среду, 27 февраля. ЧП случилось незаконном золотодобывающем руднике, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций.

По последним данным, в результате оперативной спасательной операции, удалось живыми вытащить из-под завалов 13 человек. Судьба остальных пока остается неизвестной. Что стало причиной схода оползня пока также не ясно.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что оползень в Краснодарском крае угрожает жилым домам.