На части территории Нальчика ввели режим контртеррористической операции

Срочные новости приходят из Нальчика, там объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Он введен на части территории города. Сотрудники ФСБ, полиции и нацгвардии ищут участников религиозно-экстремистской группировки. Как сообщает представитель оперативного штаба в Кабардино-Балкарии, они планировали теракты в российских городах.

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов получена информация о возможном месте нахождения членов религиозно-экстремистской группировки и их пособников в Нальчике, вынашивающих планы совершения преступлений террористической направленности, — говорится в сообщении.

Режим КТО введен на территории города, которая ограничена улицами: 1-я Линия, Ленинградская, Туполева, Пролетарская, а также руслом реки Нальчик от улицы Пролетарская до улицы Ленинградская.

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