Силовики ликвидировали боевика в Дагестане

В Дагестане в ходе контртеррористической операции ликвидирован боевик, 19 февраля. Операция проходила в Дербентском районе города.

Как стало известно Пятому каналу, силовики блокировали террориста в доме в селе Белиджи, где он удерживал мать и брата. В ходе боя участник бандподполья был убит. Им оказался Сахиб А., 1996 года рождения.

В жилище боевика были найдены химические компоненты для изготовления взрывчатых веществ — селитру и алюминиевую крошку.

Ранее Пятый канал рассказывал о введении режима КТО в Дагестане.