Серийному производству Су-57 могут помешать две проблемы

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Американские эксперты назвали основные трудности, которые ставят под сомнение будущее проекта создания многофункционального истребителя пятого поколения.

Фото: Dmitry Zherdin / wikipedia.org

Российские авиастроители столкнулись с серьезными проблемами, которые не позволяют наладить массовое производство истребителей Су-57, уверены американские эксперты. По оценкам западных специалистов, перспективная боевая машина поступит на вооружение Воздушно-космических сил не ранее 2027 года. Об этом говорится в статье журнала The National Interest.

Одним из главных недостатков проекта по созданию многофункционального истребителя пятого поколения они называют затянувшуюся разработку двигателя второго этапа, который позволит двигаться на сверхзвуковой скорости в бесфорсажном режиме. Эксперты также ставят под сомнение малозаметностость самолета.

Другим важным фактором считают финансовые трудности. Значительное увеличение стоимости Су-57 уже привело к тому, что Индия отказалась от идеи совместного производства и вышла из проекта. Авторы статьи пишут, что теперь перед российскими разработчиками стоит невыполнимая задача — в одиночку подготовить истребитель к Международному авиакосмическому салону Ле-Бурже, который пройдет летом 2019 года во Франции.

Ранее Пятый канал сообщал, что Минобороны требует от «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) 5,4 миллиарда рублей неустойки.

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