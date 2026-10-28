Ученые нашли вещество, которое может защитить сразу несколько органов

F&F: вещество из водорослей может защитить сразу несколько органов

Обзор, опубликованный в журнале Food & Function, показал, что фукоксантин может уменьшать воспаление и защищать кишечник, печень и другие органы от повреждений, а его действие, вероятно, связано с кишечной микрофлорой.

Фукоксантин — пигмент из бурых водорослей, относящийся к каротиноидам. Его противовоспалительные свойства замечали и раньше, но механизм оставался неясным. Авторы обзора предположили, что дело в кишечной микрофлоре: в опытах на животных вещество меняло состав бактерий, укрепляло барьер кишечника и снижало попадание в кровь провоспалительных соединений. Это может объяснять его благоприятное действие не только на кишечник, но также на печень, мозг и легкие.

В одном исследовании на мышах такие изменения микрофлоры связали с защитой от колоректального рака. Правда, фукоксантин плохо усваивается, а экспериментальные дозы превышают получаемые с пищей. Тем не менее ученые считают его перспективным для профилактики воспалительных заболеваний.

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