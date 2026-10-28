«Оказывают большую помощь»: в ОП предложили награждать бабушек и дедушек

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 16 0

По задумке автора инициативы, выплаты и награды полагаются тем, кто воспитывает более трех внуков.

Какие выплаты хотят ввести бабушкам и дедушкам в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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В Общественной палате предложили учредить награду для бабушек и дедушек

Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести государственные выплаты бабушкам и дедушкам, которые воспитывают более трех внуков, — инициатива приурочена ко Дню бабушек и дедушек, который отмечается 28 октября.

В беседе с РИА Новости Гриб заявил, что, по его мнению, необходимо сделать выплату тем бабушкам и дедушкам, которые воспитывают более трех внуков. Он также считает, что отмечать День бабушек и дедушек следует на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

Помимо этого, замсекретаря ОП РФ предложил учредить общественную государственную награду для всех бабушек и дедушек, которые воспитывают внуков и оказывают большую помощь родителям и государству.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «бабушкино выгорание» — неофициальный термин, которым психологи описывают состояние пожилой женщины, изо дня в день помогающей с внуками: постепенно помощь превращается в обязанность без выходных, а собственные потребности уходят на задний план. Симптомы нарастают незаметно — постоянная усталость, боли, раздражительность и чувство вины, — и важно вовремя признать проблему, обсудить нагрузку с близкими и найти время для восстановления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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