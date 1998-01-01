Беременностью Меган Маркл стала «сюрпризом» для принца Гарри. Когда школьная учительница в Марокко поздравила будущую мать, он сделал вид, что впервые об этом слышит.

— Она беременна?! Неужели от меня?! — воскликнул шутник и с удивлением посмотрел на живот герцогини.

— Сюрприз! — подыграла ему жена, чем еще больше рассмешила правительственную делегацию.

Как сообщает Daily Mail, принц Гарри вместе с супругой отправились в тур по Северной Африке в понедельник, 25 февраля. В Касабланке они встретились с воспитанницами пансионата для девочек, одна из которых нанесла традиционный узор хной на руку Меган Маркл.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему королева Великобритании Елизавета II решила не отдавать трон принцу Чарльзу.