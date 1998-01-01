«Она беременна? Неужели от меня?!» — принц Гарри разыграл Меган Маркл

, 13:21 Видео 68

Внук британской королевы Елизаветы II позволил себе дерзкую шутку в адрес супруги во время официального визита в Марокко.

Фото, видео: Пятый канал

Беременностью Меган Маркл стала «сюрпризом» для принца Гарри. Когда школьная учительница в Марокко поздравила будущую мать, он сделал вид, что впервые об этом слышит. 

— Она беременна?! Неужели от меня?! — воскликнул шутник и с удивлением посмотрел на живот герцогини.

— Сюрприз! — подыграла ему жена, чем еще больше рассмешила правительственную делегацию.

Как сообщает Daily Mail, принц Гарри вместе с супругой отправились в тур по Северной Африке в понедельник, 25 февраля. В Касабланке они встретились с воспитанницами пансионата для девочек, одна из которых нанесла традиционный узор хной на руку Меган Маркл.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему королева Великобритании Елизавета II решила не отдавать трон принцу Чарльзу.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

14:15
Видео: Московские третьеклассницы устроили массовую драку с тяжелыми травмами
14:08
Шойгу: действия НАТО вынуждают принимать ответные меры для безопасности страны
13:59
«Гидрометцентр предупреждает!»: Полуголый Тарзан готовится к 8 марта
13:51
Сладкая клубника, парковка, афро-итальянцы — что русскому стоит знать о Милане
13:50
Видео: Интрига сохраняется — о чем будут говорить Трамп и Ким до сих пор тайна
13:42
Не болезнь — священная битва: Певица Лама Сафонова рассказала о борьбе с раком
13:35
Видео: Сергей Лавров — США фактически втягивают Венесуэлу в гражданскую войну
13:30
ВКонтакте поддержит молодых музыкантов
13:27
Видео: в Минобрнауки предложили узаконить дистанционное образование
13:21
«Она беременна? Неужели от меня?!» — принц Гарри разыграл Меган Маркл
13:15
Видео: Поезд взорвался на центральном ж/д вокзале Каира
13:11
Япония выразила протест России из-за визита Сергея Иванова на Курилы
13:01
Видео: Летчика сбитого самолета ВВС Индии допросили в Пакистане
12:56
Туристы из Петербурга прервали путешествие из-за Индо-пакистанского конфликта
12:55
Видео: Обними собачку и лети спокойно — в Москве помогают пассажирам с аэрофобией
12:35
Видео: В Нальчике нейтрализовали трех вооруженных бандитов
12:30
Видео: Непогода уносит жизни людей в Европе и на обоих американских континентах
12:23
Видео: В Сирии решают судьбу беженцев, брошенных США на произвол судьбы
12:15
Кто же поедет? Kazka тоже отказалась выступать на «Евровидении — 2019»
11:59
Постпред России при ООН назвал Гуайдо «самозванцем с улицы»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

25 февраля

Бывший духовный наставник Меган Маркл рассказал, кого мечтает родить герцогиня

3 марта — Международный день писателя
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России
27 марта — международный день театра
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Свои»: Пятый канал снова запускает народный онлайн-кастинг! Мы ищем таланты!

Недавно стартовали съемки третьего сезона культового сериала «Свои»! Это значит, что скоро появятся новые герои, новые роли, а Пятый канал станет еще ближе и роднее.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Вся правда об обмане в интернете

В воскресенье, 24 февраля, Пятый канал представит премьерную программу проекта «Вся правда о…». Документальный фильм-расследование расскажет всю правду об интернете.

5-tv.ru

Реклама