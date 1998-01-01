Видео: В Нальчике нейтрализовали трех вооруженных бандитов

В столице Кабардино-Балкарии, городе Нальчике Национальный антитеррористический комитет (НАК) провел спецоперацию и нейтрализовал трех бандитов, которые готовили теракт.

Информационный центр НАК сообщил, что в республиканский ФСБ и органы внутренних дел поступила информация, что в доме по улице Братьев Кардановых находятся три вооруженных бандита, которые являются членами экстремистской группировки. Правоохранители решили действовать на опережение и начальником республиканского Управления ФСБ России ввел режим КТО на части территории Нальчика с 04:00 27 февраля.

В ходе операции бандитам было предложено сдаться, но они отказались и открыли огонь. Террористы были нейтрализованы в ходе боестолкновения, а на месте перестрелки были найдены автоматы и патроны. Среди гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал.

Личности бандитов установлены, сейчас проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

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