Япония выразила протест России из-за визита Сергея Иванова на Курилы

Япония выразила протест России в связи с поездкой на Курильские острова спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Член международного комитета Совфеда Олег Морозов, комментируя протест, заявил, что Япония создает сложности переговорному процессу с РФ, сообщает «Экономика сегодня».

— Более чем забавно. Спецпредставитель президента имеет право бывать и в личном, и в служебном качестве в любой точке территории России. Нет ни единого правового акта, который бы исключал Южные Курилы из состава РФ, — сказал Олег Морозов.

По словам сенатора, с таким же успехом можно высказывать претензии к Сергею Иванову за посещение Казани и Калининграда.

— Такими действиями Япония усложняет свои отношения с Россией. Территориальные претензии, выраженные в такой форме, нелепы, — добавил политик.

Олег Морозов подчеркнул, что шаги такого рода мешают процессу заключения мирного договора, «без которого любые другие спорные вопросы взаимоотношений двух сторон обсуждать бессмысленно».

Научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Кристина Вода полагает, что такого рода заявления Токио — следствие иллюзий, вызванных недопониманием российской позиции и переоценкой собственных возможностей привести переговорный процесс к желаемому для Японии результату.

— Недавний визит Абэ в Москву был воспринят в Японии как нерезультативный, звучали высказывания, что политика премьера на российском направлении терпит неудачу, а все потому, что решение главного для Японии вопроса, территориального, не просматривается. Конечно, после таких корректировок происходит отрезвление, понимание реального положения ситуации, — сказала Кристина Вода.

Ранее Пятый канал сообщал, что жители Курил хотят остаться в составе Российской Федерации. Подавляющее большинство жителей Курильских островов в ходе опроса ВЦИОМ высказались за то, что нельзя отдавать Курилы Японии.