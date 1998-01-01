Шойгу: действия НАТО вынуждают принимать ответные меры для безопасности страны

Министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 27 февраля, на заседании коллегии военного ведомства заявил, что наращивание военного потенциала НАТО разрушает существующую систему безопасности в мире, сообщает ТАСС. Генерал армии подчеркнул, что все это вынуждает РФ принимать ответные меры.

— Более чем в два раза увеличились масштабы и интенсивность учений, к участию в которых все активнее привлекаются не входящие в НАТО Украина и Грузия. Подобные действия нарушают существующую систему безопасности в мире, — сказал Сергей Шойгу.

По словам министра обороны, продолжается развитие системы передового базирования НАТО в странах Балтии, Восточной и Южной Европы.

— Уже более 200 экипажей из 13 стран альянса получили навыки полетов над территорией Прибалтики и акваторией Балтийского моря. В такой обстановке мы вынуждены адекватно реагировать, совмещая мероприятия стратегического сдерживания с планами наращивания боевых возможностей соединений и воинских частей, — подчеркнул министр.

Помимо прочего Сергей Шойгу отметил, что США стремятся манипулировать международным правом, в том числе пытаются затруднить использование Россией своих прав в рамках Договора по открытому небу.

— При этом США позиционируют себя как сверхдержаву, манипулируют международным правом, настойчиво стремятся изменить в свою пользу действующий режим контроля над обычными вооружениями в Европе, а также затруднить использование Россией своих прав в рамках Договора по открытому небу, — сказал Сергей Шойгу.

Ранее Пятый канал сообщал, что в США пообещали не допустить господства России в Арктике.